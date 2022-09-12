Российские музыканты приняли участие в концерте симфонического оркестра «Группы двадцати» в Индонезии

По замыслу организаторов, ключевой задачей этого мероприятия, приуроченного к министерской встрече «Группы двадцати» по культуре, было продемонстрировать неиссякаемый объединяющий потенциал искусства. Местом его проведения стал крупнейший буддистский храмовый комплекс из числа объектов под защитой ЮНЕСКО.

Под открытым небом, в окружении величественных древних статуй и барельефов оркестранты со всех частей света исполнили шедевры классической музыки. Одной из «жемчужин» программы был Четвертый концерт выдающегося композитора С.С. Прокофьева, восторженно встреченный аудиторией.

Фото: Минкультуры РФ

