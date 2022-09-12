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Российские музыканты приняли участие в концерте симфонического оркестра «Группы двадцати» в Индонезии

12.09.2022

Российские музыканты приняли участие в концерте симфонического оркестра «Группы двадцати» в Индонезии

12 сентября 2022 года российские музыканты при поддержке Минкультуры и МИД России приняли участие в первом в истории концерте симфонического оркестра «Группы двадцати», который с успехом прошел в Боробудуре (г. Джокьякарта, Индонезия).

В состав многонационального ансамбля, сформированного по инициативе индонезийского председательства в «двадцатке», были включены исполнители из 18 государств-участников. Нашу страну представляли альтистка Антонина Попрас (Государственный симфонический оркестр «Новая Россия») и трубач Никита Логинов (Российский национальный молодежный симфонический оркестр).

По замыслу организаторов, ключевой задачей этого мероприятия, приуроченного к министерской встрече «Группы двадцати» по культуре, было продемонстрировать неиссякаемый объединяющий потенциал искусства. Местом его проведения стал крупнейший буддистский храмовый комплекс из числа объектов под защитой ЮНЕСКО.

Под открытым небом, в окружении величественных древних статуй и барельефов оркестранты со всех частей света исполнили шедевры классической музыки. Одной из «жемчужин» программы был Четвертый концерт выдающегося композитора С.С. Прокофьева, восторженно встреченный аудиторией.

Фото: Минкультуры РФ