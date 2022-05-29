Международный фестиваль камерной музыки Vivarte стартовал в Москве

29.05.2022
Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения русского театрального деятеля Сергея Дягилева. В ходе церемонии открытия в зале Врубеля прошел предпремьерный показ по пьесе Марии Дружининой «Завтрак с Дягилевым».
В роли режиссера выступил Павел Сеплярский. В постановке приняли участие Леонид Семенов, Вадик Королев и другие.
Фестиваль Vivarte организован культурно-благотворительным фондом «U-Art: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых и Третьяковской галереей. Арт-директором фестиваля выступает заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов.
Фото: Pixabay