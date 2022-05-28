Скрипач группы «Крематорий» Вадим Саралидзе умер в 62 года

На 63-м году жизни скончался бывший скрипач группы «Крематорий» Вадим Саралидзе.

О смерти музыканта сообщила его дочь в соцсети, однако не стала раскрывать причину смерти. Все желающие проводить музыканта и писателя смогут проститься с ним 4 июня с 15:00 в Москве в лофте на территории бывшего завода «Кристалл» на Самокатной улице.

Вадим Саралидзе родился 27 апреля 1960 года в Москве. В 1985 году окончил оркестровый факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных по классу скрипки, а после — факультет маркетинга, рекламы и связей с общественностью Государственного университета экономики и сервиса.

Играл на скрипке в Московском камерном оркестре, после чего вступил в рок-группу «Крематорий». Был постоянным скрипачом группы с 1987-го по 1988 год и с 1992-го по 1993-й.

После стал сессионным и приглашённым музыкантом, поучаствовал в записи двух альбомов и нескольких концертах коллектива.

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