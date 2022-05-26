В Больших Вязёмах открылись выставки к 350-летию Петра I

Экспозиции «Петровские крепости» и «Петр Великий» заработали в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщили в Минкультуры России.





Выставочные проекты открыли на мероприятии, посвященном юбилею первого российского императора. В нем участвовали замглавы департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Павел Карташев, министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова и др.





«Для нас очень важно, что петровские музеи в этот год объединяются. По инициативе Министерства культуры создана Ассамблея петровских музеев России. Мы очень надеемся, что этот межмузейный проект будет иметь долгую и плодотворную жизнь», — отметил Карташев.





Передвижную выставку «Петровские крепости», рассказывающую о развитии фортификационного дела в эпоху Петра I, подготовил музей «Смоленская крепость». Планшетная выставка «Петр Великий», подготовленная Историческим музеем, познакомит посетителей с памятниками истории и культуры Петровской эпохи из фондов ГИМа.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ