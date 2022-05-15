Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер в 74 года

На 75-м году жизни скончался народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, сообщает ТАСС.

«К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя [Театра песни] не стало», – сказал директор певца Александр Яковлев. Дата прощания и похорон будет определена позднее.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР). Через два года семья переехала в столицу Татарстана, где он окончил музыкальную школу и Казанскую государственную консерваторию.

Его творческий путь начался на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где в его исполнении прозвучали ведущие партии в операх «Князь Игорь» и «Евгений Онегин», а также партии Эскамильо в «Кармен», Валентина в «Фаусте», Елецкого в «Пиковой даме».

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Всесоюзный успех и известность пришли к артисту после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию.

Фото: A.Savin, FAL