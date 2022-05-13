Главную роль в сиквеле «Годзиллы...» сыграет Дэн Стивенс

13.05.2022
Актер из сериала «Легион» возглавит каст фантастического фильма, который снимет режиссер Адам Вингард, сообщил Deadline.
Кого сыграет Дэн Стивенс, пока не сообщается. Подробности сюжета фильма о противостоянии Годзиллы и Кинг-Конга тоже не раскрываются.
Работу над фильмом планируют начать летом 2022 года в Австралии. Режиссером Godzilla vs. Kong 2 выступит Адам Вингард, поставивший первый фильм.
Фантастический экшн «Годзилла против Конга» вышел в 2021 году и стал вторым фильмом времен пандемии COVID-19, собравшим более 100 млн долларов в американском прокате. Общие сборы превысили 467 млн долларов.
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