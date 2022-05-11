Вазу-кашпо работы Врубеля выставят на торги по стартовой цене 1 рубль

11.05.2022
Ваза-кашпо «Цветы и листья» авторства художника Михаила Врубеля конца XIX века будет выставлена на торги 14 мая по стартовой цене 1 руб., сообщает пресс-служба «Литфонда».
Как говорится на сайте аукционного дома, сейчас лидирующая ставка за лот составляет 2 млн руб.
«14 мая Аукционный дом „Литфонд“ проведет торги, на которых выставит вазу-кашпо „Цветы и листья“ Михаила Врубеля, подаренную композитором Николаем Римским-Корсаковым дирижеру и педагогу Рейнгольду Глиэру в начале XX века», — говорится в сообщении.
Врубель был крупнейшим художником Абрамцевской гончарной мастерской, а выставляемая на торги ваза — один из примеров работ художника, выполненных в этой мастерской в первой половине 1890-х годов.
Фото: Pixabay