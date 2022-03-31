В Воронеже выступит скрипачка из «Музыкальной сборной России»

Анна Савкина выступит в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра, сообщается на сайте Петербургского Дома музыки.





2 апреля в 18:00 на сцене Воронежской филармонии состоится симфонический концерт в двух отделениях. В первом прозвучит Концерт №1 для скрипки с оркестром ля минор ор.77 Д. Шостаковича. Во втором — Симфония №2 «Богатырская» А. Бородина.





За дирижерский пульт встанет Игорь Вербицкий. Солистка — скрипачка, лауреат международных конкурсов Анна Савкина, состоящая в «Музыкальной сборной России». Это проект Санкт-Петербургского Дома музыки, в рамках которого проводятся концерты с участием молодых российских солистов, ставших лауреатами недавних музыкальных конкурсов.





Концерт можно посетить по Пушкинской карте.





Фото: Рixabay