В Мариинский театр возвращается «Джоконда» Амилькаре Понкьелли

9 марта в Концертном зале состоится премьера оперы «Джоконда», не появлявшейся в репертуаре Мариинки с XIX века, сообщает пресс-служба петербургского театра.





«Джоконда» — опера из четырех актов итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (1834–1886) на либретто Арриго Бойто (1842-1918). В основе либретто — пьеса «Анджело, тиран Падуанский» Виктора Гюго, действие которой перенесено в Венецию XVII века. На фоне регаты в Венецианской лагуне и карнавала разворачивается борьба певицы Джоконды и доносчика инквизиции Барнабы.





«Большая опера» насыщена «сплетением роковых страстей, ревностью, завистью, мнимыми и реальными убийствами». «Джоконда» привлекает публику и исполнителей сложными ансамблями и хорами, исповедальными ариями и балетными номерами (знаменитый «Танец часов»), отметили в пресс-службе.





Заглавную партию исполнит сопрано Ирина Чурилова, за дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.





Фото: пресс-служба Мариинского театра