«Культурные выходные» пройдут в городах и селах России

С 6 по 8 марта культурные учреждения по всей стране будут участвовать в акции, приуроченной к Году культурного наследия народов РФ и 8 Марта, сообщили организаторы.





Филармонии, концертные площадки, цирки и кинотеатры, а также дома культуры, модельные библиотеки и концертные онлайн-залы в больших и малых городах, поселках и селах проведут программы для посетителей всех возрастов.





6 марта пройдут мероприятия, объединенные темой «Весне дорогу». В этот день зрители смогут попасть на спектакли и другие события со скидкой. Так, учебный театр ГИТИС предложит билеты на постановку «Три сестры» со скидкой 50%, а Русский театр в Махачкале — два билета по цене одного на «Тартюфа».





Темой 7 марта станет «Наследие для всех». В Год культурного наследия жители страны смогут подробнее узнать о разнообразии и богатстве культур народов России. К примеру, Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» покажет обрядовое представление «Сас Той» («Свадьба девичьих кос»).





8 марта все события будут посвящены Международному женскому дню. Они пройдут под девизом «Вам, любимые».





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