Ушла из жизни сыгравшая в «Машине времени» Иветт Мимье

19.01.2022
Актриса Иветт Мимье, которая сыграла Уину в картине «Машина времени», ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи Мишель Бега.
Мимье умерла в ночь с понедельника на вторник во сне в своем доме в престижном районе Бель-Эйр в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.
Мимье получила известность в 1960-х годах благодаря ролям в фильмах «Там, где ребята», «Машина времени», «Свет на площади» и др.
Фото: Pixabay