Небензя призвал ООН поддержать «Клуб русской книги»

С таким призывом постпред России при ООН выступил на онлайн-мероприятии клуба.

Небензя отметил, что ООН традиционно играет особую роль в продвижении русского языка и литературы. По его словам, клуб объединяет в штаб-квартире всемирной организации всех, кто ценит «русское слово».

«Он объединяет и тех представителей секретариата и миссий стран-участниц, кто им владеет в совершенстве или только собирается освоить, и тех, кто ценит «русское слово» благодаря произведениям наших классиков», — отметил дипломат.

Небензя выразил надежду, что число говорящих на русском языке — а их в настоящее время почти 260 млн — будет только расти, а позиции русского языка на международной площадке будут неуклонно укрепляться.

Темой очередной встречи клуба стал роман «Мастер и Маргарита» и в целом творчество Михаила Булгакова. Российский постпред вспомнил, что публикация этого романа в СССР стала настоящим прорывом.

Фото: council.gov.ru