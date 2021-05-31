Ко Дню защиты детей в Москве пройдет более 40 мероприятий

Тематическую программу подготовили культурные учреждения столицы.

Программу к празднику готовят парки, культурные центры, музеи и библиотеки, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Всего запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Их основная часть намечена на 1 июня, цитируются в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Лианозовский парк организует детский творческий мастер-класс в онлайн-формате. Участники ознакомятся с живописными техниками, рукоделием и лепкой. Занятие будет идти 1 июня в 14:00 в аккаунте парка в Instagram.

1 июня в 12:00 у «Дерева сказок» Московского зоопарка начнется программа мастер-классов. Гостям предложат освоить такие умения, как лепка, рисование, оригами и многое другое, говорится в сообщении.

«Северное Тушино» с киностудией «Союзмультфильм» проведут онлайн-викторину, посвященную любимым анимационным картинам. В 12:00 на страничке парка в Instagram будет разыгран билет в мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ, в группе «ВКонтакте» — билет на занятие в детском центре «Союзмультфильма».

В этот же день в парке состоятся показы мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Карлсон вернулся» и «Тайна третьей планеты». Показы начинаются в 17:00 в павильоне «Клуб развития и творчества».

Фото: Почтовая марка СССР