Любимова встретилась с создателями фильма «Портрет незнакомца»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Министр культуры России встретилась с продюсером фильма «Портрет незнакомца» Виолеттой Кречетовой, а также с сопродюсером Артемом Васильевым, продюсером и режиссером кинокартины Сергеем Осипьяном.

В реализации проекта принимали участие вся труппа и большая часть сотрудников театра «Мастерская П.Н. Фоменко». Среди них Юрий Буторин, Кирилл Пирогов, Ксения Кутепова, Галина Тюнина, Полина Кутепова, Мадлен Джабраилова, Никита Тюнин, Андрей Михалев, Вера Строкова, Дмитрий Рудков, а также Евгений Цыганов, Полина Агуреева, Мария Андреева, Илья Любимов и другие.

Фильм повествует о Москве 1976 года и актере, который знакомится с харизматичным писателем и живым классиком советской литературы. Мастер превращает жизнь артиста в трагикомический фарс.

В творческую команду проекта вошли также оператор Всеволод Каптур, сценаристы Александр Лунгин, Ксения Кияшко, художник-постановщик Сергей Гудилин, художник по костюму Людмила Гаинцева, художники по гриму Марина Дедова, Илона Левицкая и звукорежиссер Мария Ушенина

Фото: кадр из к/ф