В музее Москвы открылась выставка об искусстве 1990-х годов «Уют и разум»

Экспозиция будет работать до 4 июля, сообщили в музее.

В числе экспонатов выставки «Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х» работы таких авторов, как Павел Пепперштейн, Сергей Ануфриев, Сергей Шутов и другие представители направления младоконцептуализма.

Выставка является первым дипломным проектом в рамках совместной магистерской программы Музея современного искусства «Гараж» и ниу ВШЭ. Программа получила название «Практики кураторства в современном искусстве». Над ее реализацией работали студенты первого набора Иван Карамнов, Дарья Тишкова, Елена Булгакова и другие.

Вниманию гостей музея представлено более 200 работ 1990-х годов в разных жанрах, в том числе графика, живопись, инсталляции и видеоарт. Многие произведения выставлены в первый раз.

В основу проекта легли работы художественных групп младоконцептуалистов конца 1980-х годов. В их числе «Инспекция «Медицинская герменевтика», «Россия», «Облачная комиссия», «ФенСо», «ТаРТу», «Четвертая высота».

Фото: gallerix.ru