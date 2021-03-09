На берегу Красного моря раскопали кладбище домашних животных возрастом около 2 тыс. лет

Об открытии археологов рассказывает T he H istory Blog.

Открытие ученых было сделано неподалеку от египетского поселка Беренис на побережье моря. Сейчас некрополь насчитывает уже 585 захоронений.

Находки свидетельствуют, что египтяне уже около 2000 лет назад ухаживали за своими домашними питомцами почти так же, как современные люди. Кладбище возникло между серединой I и серединой II века нашей эры на окраине крупного морского порта Береника, основанного Птолемеем Вторым и названного по имени его матери.

Археологи обнаружили кладбище в 2011 году. Обычно животных в Древнем Египте хоронили в процессе принесения в жертву богам, при этом их мумифицировали. Однако животные с кладбища Береники были просто домашними. Их хоронили с любовью, придавая им позу спящих, покрывая кусочками глиняных сосудов.

В могилах почти нет погребальных принадлежностей, только у трех кошек и одной обезьяны были железные ошейники, изредка в могилах попадаются бусы или бронзовые ожерелья. Примерно за 100 лет на кладбище похоронили 536 кошек, 16 обезьян, 32 собаки, одну лисицу и одного сокола.

Большинство собак были среднего размера, величиной со шпица, только одна была крупной, напоминающей фараоновых собак, вторая была миниатюрной, похожей на мальтийскую болонку. Большинство собак умерло от старости.

Анализ останков кошек показал, что в основном они жили на открытом воздухе, однако при этом были домашними животными. Их лечили, кормили специальной пищей, надевали ошейники. Несмотря на это, жизнь пушистых питомцев была короче, чем у собак, негативное влияние на них оказывали инфекции.