Ансамбль виртуозов «Трио Лойко» выступит с концертом в Москве

Фото предоставлено организаторами концерта.

Выступление пройдет на арт-площадке «Нигде кроме» 6 марта в 19.00, сообщили организаторы.

В составе «Трио Лойко» — Сергей Эрденко (скрипка, вокал), Георгий Осмоловский (скрипка, вокал) и Михаил Савичев (гитара, вокал).

Трио исполняет традиционную музыку в авторской обработке, а также большое количество собственных композиций, объединенных общим жанром, который сами музыканты называют «цыганским авангардом». В своем творчестве музыканты гармонично сочетают фолк, классику и джаз, обыгрывая интонации еврейской, балканской, индийской, испанской, кельтской и классической музыки.

В программе «Один вечер» прозвучат лучшие хиты группы. Концерт из двух отделений будет продолжаться около двух часов на арт-площадке «Нигде кроме», которая находится по адресу: Калашный пер., д. 2/10 в Москве.

Организованное в 1990 году в Лондоне актером и музыкантом Сергеем Эрденко трио «Лойко» стало первой группой в России, которая вывела цыганскую музыку на престижные сцены Европы. Музыканты трио выступали с такими выдающимися мастерами, как Рони Вуд из «Роллинг Стоунз», Иегуди Менухин, Рави Шанкар, Гидон Кремерм, Эзма Раджапова и Лакшминараян Субраманиам.

Трио получило оценку «лучшая группа» в World Music. Коллектив продолжает постоянные эксперименты с различными музыкальными стилями, дополняя программу джазовыми и авангардными темами и даже элементами рока.

Недавно был снят фильм «Трио «Лойко». Жизнь в дороге» (ВГТРК Санкт-Петербург).