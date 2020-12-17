Сборник стихов Гафта не может увидеть свет из-за жадности книгоиздателя

Об этом друг актера, художник Никас Сафронов рассказал «Комсомольской правде».

По словам художника, он хочет исполнить последнюю волю Гафта — выпустить совместную книгу стихов и рисунков. Сборник должен был увидеть свет в этом году, в нем 185 стихотворений и эпиграмм Гафта и 185 иллюстраций Сафронова.

«Он так ждал это издание, скромно говорил: «Я хочу, чтобы все узнали, что я неплохой поэт», — рассказал Сафронов. Предыдущая книга «разлетелась, как блинчики», отметил художник.

Новый сборник планировалось выпустить к книжной ярмарке, однако появилось другое издательство, которому Гафт еще раньше дал эксклюзивные права на публикацию. Издатели пригрозили, что если книгу напечатают в другом месте, они обратятся в суд.

Однако при этом у них самих не оказалось средств, чтобы выпустить книгу. Стоимость издания составляет 1-1,5 млн рублей, и компания уже несколько месяцев не может найти эти средства, рассказал Сафронов. «Я был в шоке! Это же для Гафта, будьте милосердными! Но ответ один — у нас нет денег», — сказал художник.