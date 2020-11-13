Минкультуры предлагает разрешить бесплатное второе высшее по творческим специальностям

13.11.2020
По итогам первого заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств, прошедшего в четверг, Минкультуры РФ выступило с предложением закрепить за гражданами России право на конкурсной основе получить второе высшее образование по творческим специальностям.
В их числе такие, как режиссер театра, кино и телевидения, композитор, дирижер, переводчик художественной литературы и литературный работник, пояснила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Соответствующий законопроект разработан и внесен в правительство, отметила она.