Минкультуры предлагает разрешить бесплатное второе высшее по творческим специальностям

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам первого заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств, прошедшего в четверг, Минкультуры РФ выступило с предложением закрепить за гражданами России право на конкурсной основе получить второе высшее образование по творческим специальностям.

В их числе такие, как режиссер театра, кино и телевидения, композитор, дирижер, переводчик художественной литературы и литературный работник, пояснила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Соответствующий законопроект разработан и внесен в правительство, отметила она.

Кроме того, глава ведомства сообщила об изменениях в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Также будет утвержден новый стандарт «Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов».