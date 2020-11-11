Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» пройдет онлайн

Международный фестиваль ежегодно представляет за рубежом спектакли, созданные в Петербурге и отмеченные экспертами, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

XIV фестиваль пройдет в формате онлайн с 14 по 22 ноября. В программе бесплатные трансляции петербургских спектаклей в формате телеверсии с субтитрами на английском языке.

Посмотреть спектакли можно будет на сайте и в соцсетях «Петербургских театральных сезонов», а также на ресурсах портала Kuda Go и на платформе видеосервиса Okko.

По словам художественного руководителя «Петербургских театральных сезонов» Виктора Минкова, акцент фестиваля сделан на русскую классику. Например, в исполнении Александринского театра представлен спектакль «Женитьба» Валерия Фокина по Николаю Гоголю, Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова представит пьесу «Игроки» Антона Яковлева, Театр имени Ленсовета — «Мертвые души» Романа Кочержевского.

В программе также спектакль«Бешеные деньги», поставленный Татьяной Казаковой по пьесе Александра Островского (Театр Комедии), «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова (Михаил Бычков, «Приют комедианта») и «Гамлет. Ширма» Руслана Кудашова (Большой театр кукол).

Первым событием «Петербургских театральных сезонов» станет конференция об актуальной проблеме проведения масштабных проектов в период ограничений из-за пандемии. Творческие встречи перед спектаклями будут сопровождаться вступительным словом о пьесах и их воплощении на сцене.