Кончаловский и Башмет создают фильм о мировой культуре во время пандемии коронавируса

Картину могут представить в апреле 2021 года, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, вопрос обсуждался давно, и создатели решили сделать неигровой фильм, который будет художественным произведением, а не просто «склейкой» картинок из разных стран. Работа над фильмом должна закончиться к апрелю, полагает Швыдкой.

К работе подключились глава компании «Росконцерт» Андрей Малышев и режиссер Андрей Кончаловский, отметил спецпредставитель президента. В фильм также может войти обращение генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле и выступление мирового оркестра, который сыграет финал Девятой симфонии Людвига ван Бетховена под руководством Юрия Башмета.

В создании фильма лежит идея виртуального международного марафона в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры, пояснил Швыдкой. Эта идея возникла в период пандемии коронавируса, отметил он.

«Это будет фильм о мировой культуре, о ее богатстве, о ее многообразии, о том, что культура нуждается в защите, потому что она спасла людей, помогала выжить людям во время пандемии, но сама несла при этом огромные потери экономического и творческого характера», – заметил он.