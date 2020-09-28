«КиноПоиск HD» представит четыре серии «Лунтика» в обновленной 3D-графике

Мультфильмы выйдут на сервисе в понедельник, сообщает пресс-служба платформы.

В сериале появится новый герой – девочка, похожая на Лунтика. До конца осени зрители увидят увидят еще пять эпизодов.

До сих пор мир мультсериала создавался в 2D-технике, персонажи взаимодействовали с ним условно, в новой графике он стал более осязаемый, тактильный и реалистичный, при этом такой же узнаваемый, говорится в сообщении.

«Например, Лунтик стал пушистым – его так и хочется погладить, а вода в сказочном пруду поблескивает на солнце, как настоящая», – уверяет руководитель отдела дизайна анимационной студии «Мельница» Виктория Хухро, слова которой цитируют в пресс-службе.

Первые четыре серии обновленного сериала называются «Стихи к празднику», «Новинки сезона», «Экскурсия» и «Новый друг». 20 октября выйдут еще две новые серии, 17 ноября будут выпущены три.