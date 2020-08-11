Фильм о российском нацпарке «Земля леопарда» покажут на кинофестивале WCFF в США

11.08.2020
Полнометражный документальный фильм представят на крупнейшем международном кинофестивале в защиту окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival - WCFF). Смотр пройдет в Нью-Йорке в этом году.
«Земля леопарда, или Феномен человека» запечатлел уникальных животных и пейзажи приморского национального парка, говорится в сообщении. Лента отобрана экспертами престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке в программу смотра.
Фильм был создан по инициативе АНО «Дальневосточные леопарды», говорится в сообщении. Картина режиссера Александра Мельника ставит вопрос о возможности гармонии между человеком и природой.
Съемки ленты шли в приморском нацпарке и Москве, постпродакшн осуществлялся на киностудии «Мосфильм». Прокат фильма планируется и в России.