Антонио Бандерас заразился коронавирусом на свое 60-летие

Об этом испанский актер написал в своем Twitter в день своего рождения, в понедельник, 10 августа.

По словам актера, из-за этого ему приходится отмечать юбилей в изоляции. Бандерас заверил обеспокоенных подписчиков, что чувствует себя более-менее нормально, испытывая небольшое недомогание.

Ранее Бандерас был госпитализирован в швейцарскую клинику после приступа резкой боли в груди. 56-летний актер почувствовал себя плохо во время каникул, которые он проводил со своей подругой Николь Кемпел в швейцарских Альпах.

По данным европейских СМИ, артист перенес уже второй за последние несколько месяцев сердечный приступ. Перед этим в январе его госпитализировали в больницу из британского дома в графстве Суррей.

Антонио Бандерас родился в испанской Малаге 10 августа 1960 года. Его родителями была школьная учительница Ана Бандера Гальего и офицер испанской Гражданской гвардии Хосе Домингес Прието. Актер взял в качестве сценического имени фамилию матери Бандера, добавив одну букву.

В детстве Бандерас мечтал стать футболистом, но его приоритеты сместились после травмы ноги. Посмотрев мюзикл «Волосы» в исполнении труппы местного театра Малаги, он впечатлился и поступил в актерскую школу, войдя в один из театральных коллективов города.

Дебют Бандераса в кино состоялся в 1982 году в картине Педро Альмодовара «Лабиринт страстей». За свою карьеру снялся в множестве фильмов, в том числе «Матадор», «Филадельфия», «Интервью с вампиром», «Отчаянный», «Убийцы», «Боль и слава» и других.