МДМ представит премьеру российской постановки мюзикла «Шахматы»

Представление пройдет в столичном театре 17 октября, сообщили в МДМ.

Премьера состоится при поддержке ФИДЕ. Прототипами первой в истории российской постановки легендарного мюзикла «Шахматы» стали четыре выдающихся гроссмейстера, говорится в пресс-релизе.

В числе послуживших прообразами для спектакля гроссмейстеров был Анатолий Карпов, вдохновивший авторов мюзикла композиторов и солистов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса, а также сэра Тима Райса, написавшего либретто для рок-оперы «Иисус Христос – Cуперзвезда», известного также по мюзиклам «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев».

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил, что мюзикл «Шахматы» – «эффектная постановка, соединяющая прекрасную музыку, бунтарский дух и магию шахматных фигур». В основе сюжета лежит драматургия противостояния незаурядных личностей и нравственного выбора, контраст эмоций и черно-белых фигур создают удивительно целостное произведение, отметил он.

Мюзикл «Шахматы» рассказывает о битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, идущей на фоне холодной войны между СССР и США.