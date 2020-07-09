В Муроме открылась выставка работ всероссийского конкурса «Семья — душа России»

Об этом сообщает Губерния-33.

На открытии выставки выступили губернатор Владимир Сипягин, первый вице-губернатор Сергей Шевченко и глава городского округа Муром Евгений Рычков.

«Семья – это основа основ, которая дарит нам уверенность в будущем и дает силы на новые свершения. Счастливый, крепкий брак только одной удачей не объяснишь», – сказал Сипягин.

Конкурс идет уже в четвертый раз. Всего в оргкомитет поступило около 1500 работ, из них жюри выбрало 57 работ профессиональных художников, 30 картин непрофессиональных художников и 12 полотен студентов художественных вузов. Кроме того, победителями стали авторы 90 детских рисунков.

Были подведены итоги конкурса фотографических работ, организованного Фондом социально-культурных инициатив совместно с Центром продюсирования российской фотографии ПроЛаб. Среди фотохудожников признаны лучшими 36 человек.