Конкурс Grand Piano Competition состоится в 2021 году

Мероприятие пройдет в Москве с 30 апреля по 5 мая 2021 года, сообщает телеканал «Россия – Культура».

Заботясь о здоровье юных участников, при этом понимая необходимость полноценных занятий в период подготовки, оргкомитет конкурса и Московская филармония приняли решение провести III Grand Piano Competition весной 2021 года, сообщает пресс-служба конкурса.

Прием заявок идет на сайте конкурса, его продлили до 1 марта 2021 года. Присланные ранее заявки остаются действительными, говорится в сообщении.

Конкурс состоится на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории, а также в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии.

Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition был создан по инициативе российского пианиста Дениса Мацуева. Чтобы принять участие в конкурсе, музыканты присылают видеозаявки, из которых 15 выбираются членами жюри. Первый тур участники играют сольно, второй – с оркестром.