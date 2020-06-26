Об этом заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании по нацпроекту «Культура».

В совещании также приняли участие вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, представители турбизнеса и органов исполнительной власти 85 субъектов.

По словам Яриловой, общее количество участников культурно-просветительской программы «Моя Россия» составит 16 580 человек.

«В этoм гoду «Мoя Рoссия» прoйдёт в вoсьмoй раз, нo уже в фoрмате нациoнальнoй прoграммы. Ее участниками станут 16 580 шкoльникoв. Этo пoбедители oлимпиад и кoнкурсoв, учащиеся кадетских кoрпусoв, ученики шкoл искусств и oбщеoбразoвательных учреждений», – рассказала замминистра.

Ольга Ярилова отметила, что реализация мероприятий станет возможна только после полного снятия ограничений в регионах. Первые экскурсии начнутся в сентябре, отметила она.

До 30 ноября дети побывают в путешествиях по восьми маршрутам: «Москва – Золотое кольцо», «Моя Москва», «Город – герой Ленинград», «Серебряное ожерелье. Великий Новгород», «Серебряное ожерелье. Псков», «Кузбасс – Кузница Победы», «Тайны деревянного зодчества», «Императорский маршрут».