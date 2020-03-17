Московские культурные площадки объявляют об отмене мероприятий

Ограничения вызваны ситуацией с распространением коронавируса.

Об отмене мероприятий заявили, в частности, площадки Московской филармонии и Московской консерватории имени Чайковского. Проведение концертов прекращается по 10 апреля в рамках противоэпидемических мер, сообщают сайты учреждений.

Уведомление об отмене концертов опубликовано на сайте филармонии, в которую входят Камерный зал филармонии, Концертный зал им. Чайковского и комплекс «Филармония-2». Ранее в них планировались выступления Государственного академического ансамбля народного танца им. Моисеева, Национального филармонического оркестра России, Камерного ансамбля «Солисты Москвы», XV Международный фестиваль «Виртуозы гитары», концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра и другие события.

Также отменяются мероприятия в концертных залах «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл» в Красногорске и в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал приказ о введении дополнительных ограничений в столице в связи с опасностью заражения коронавирусом. В том числе запрещается проведение любых досуговых мероприятий в помещениях, в которых принимает участие более 50 человек единовременно, и на открытом воздухе – с любой численностью участников.