Во Владимире откроется филиал «Школы современной пьесы»

В рамках проекта с 16 марта начнутся репертуарные постановки, сообщает пресс-служба театра.

Мероприятие стало возможно благодаря соглашению, которое подписали в конце февраля губернатор Владимирской области В.В. Сипягин и руководство Московского театра «Школа современной пьесы».

Это уже второй подобный проект Театра, отмечается в сообщении. Ранее первый филиал успешно проработал в Берлине в течение года. Благодаря этому немецкие театралы увидели более 20 спектаклей Школы. В перспективных планах руководства театра – создание новых филиалов в Париже и Лондоне.

Открытие филиала театра во Владимире дает местным зрителям уникальную возможность каждый месяц в течение целого года посещать репертуарные спектакли, наслаждаться игрой столичных актеров, среди которых народные артисты РФ Ирина Алферова, Татьяна Васильева, Александр Галибин, заслуженные артисты РФ Максим Евсеев, Елена Санаева, Олег Царев. В постановках театра участвуют и молодые исполнители: Александр Цой, Джульетта Геринг, Владимир Остриков и другие.