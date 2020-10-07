Башкирский соловей с барочным репертуаром: Диляра Идрисова выступила в «Зарядье»

Александр МАТУСЕВИЧ

Столичный концертный зал «Зарядье» на минувших выходных представил публике молодую певицу из Уфы в сопровождении камерного оркестра Musica Viva.

Фотографии предоставлены КЗ "Зарядье".

Башкирию в последние два десятилетия поистине можно назвать колыбелью звезд классического вокала. Имена братьев Абдразаковых, также уроженцев Уфы, сегодня знает уже не только заядлый меломан, но и широкая публика. Оба они учились в Уфимском институте искусств у педагога Миляуши Муртазиной. Особенно громко звучит имя младшего – баса Ильдара Абдразакова, покорившего ведущие мировые сцены. Именно он месяц назад открывал сезон в Большом театре России вместе с Анной Нетребко и спел одну из своих коронных партий – короля Филиппа в вердиевском «Доне Карлосе».Вокальный уровень самого Башкирского театра оперы и балета последних лет также впечатляет, в чем, несомненно, заслуга его музыкального руководителя Артема Макарова и директора Ильмара Альмухаметова. Мартовские гастроли театра на сцене Большого, когда был привезен раритетный вердиевский «Аттила» вместе с плеядой солистов, таких как Эльвира Фатыхова, Лариса Ахметова, Любовь Буторина, Артем Голубев, Ильгам Валиев, Артур Каипкулов, это в очередной раз подтвердили.Башкирия зажигает и новые звезды: в конце месяца в Большом зале Консерватории ожидается московский дебют молодой меццо-сопрано Айгуль Ахметшиной, успешно поющей сегодня на сцене лондонского Ковент-Гардена. Айгуль закончила уфимское музыкальное училище, после чего стала активно участвовать в международных конкурсах и побеждать. Пожалуй, самое значительная из ее побед случилась в 2017-м — она стала лауреатом проводимого в Вене международного конкурса вокалистов "Бельведер" имени Ганса Габора. В том же году 21-летняя Айгуль стала самой молодой певицей в истории, принятой в Молодежную программу Ковент-Гардена.Но если оценить Ахметшину столичной публике еще только предстоит, то о Диляре Идрисовой Москва уже имеет исчерпывающее представление. Здесь Идрисова появилась в 2014 году в российской премьере генделевского «Александра» (концертное исполнение в филармонии), и сразу обратила на себя внимание, несмотря на блистательный состав исполнителей, включающий Макса Эмануэля Ценчича и Юлию Лежневу. Встречи с ней в «Геркулесе» того же автора, случившейся через пару лет (постановка родного для певицы Башкирского оперного театра была показана в Первопрестольной дважды: на фестивалях «Видеть музыку» и «Золотая маска»), московская публика уже, безусловно, ждала, как и последующих ее выступлений.Для вместительного зала «Зарядье» ее голос, быть может, не слишком масштабен. Но чего у него не отнять, это точности и гибкости, а также абсолютного владения стилистикой барочного бельканто. Идрисова умеет все, что нужно в этой музыке. Ее колоратурная техника не просто блестяща, но пиротехнически эффектна, а интонационная точность, соблюдаемая при всех немыслимых украшениях, способна удовлетворить самое предвзятое ухо. На такой же высоте ритмическая точность, от которой иной раз захватывает дух. Но при этом ее пение никак нельзя обвинить в механистичности. В лирических, ламентозных фрагментах арий певица являет пленительную лирику, мягкость и сердечность исполнения, а бравурные вещи полны огнедышащей страсти. Кроме того, подкупает ее естественная манера держаться на сцене, скромная и сдержанная, отсутствие преувеличенной театральности, и при этом — проживание музыки, каждой ее фразы, каждого изгиба, великолепное понимание характера своих героинь и сути переживаемых ими драматических ситуаций. Идрисова находит нужные краски и для восторженной патетики, и для скорби и разочарования, и для выражения неподдельной радости.В нынешнем концерте она исполнила только три номера, но весьма продолжительных, обстоятельных, позволяющих предъявить публике весь арсенал выразительных средств и умений. Сначала прозвучали две генделевские арии из оратории «Триумф времени и разочарования»: совсем непохожие по характеру, они словно рисовали две разные ипостаси героини Идрисовой – аллегорической Красоты, на совершенство которой покушается безжалостное Время. А в заключение концерта прозвучал мотет другого классика барокко – Антонио Вивальди. In furore iustissimae irae подарил встречу с блеском вокальной музыки «рыжего падре», которого по-прежнему больше чтут как мастера инструментальных высказываний, прежде всего скрипичных, в то время как его оперное и кантатно-ораториальное наследие не только огромно, но действительно интересно и заслуживает пристального внимания театров и концертных залов.Диляра Идрисова пела в сопровождении оркестра Александра Рудина – признанного мастера в интерпретации барочной музыки. Еще не так давно считалось, что «правильное» и аутентичное барокко может звучать только в исполнении зарубежных гастролеров – ансамблей старинной музыки, или как принято более пафосно выражаться – исторически информированного музицирования. Однако этот стереотип давно пора похоронить: некоторые наши коллективы нынче играют барокко на великолепном уровне, не уступающем западному стандарту. Безусловно, к таковым принадлежит и Musica Viva.Помимо аккомпанемента солистке-вокалистке оркестр исполнил обширную программу: два кончерто-гроссо (Корелли и редчайшего у нас Джеминиани) и генделевский Концерт для органа с оркестром, в котором солировала виртуоз Мария Успенская.