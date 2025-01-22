Ольга Любимова: «Татарстан — это всегда надежный партнер»

Татьяна ФИЛИППОВА

В ходе рабочей поездки министра культуры РФ в Казань Татарстан получил благодарность за успешную реализацию нацпроекта «Культура» и «Золотую маску» — национальную премию в этом году будут вручать в Театре имени Камала.

Традиции и инновации

Министр культуры Российской Федерации приехала в Казань на открытие нового здания Театра имени Камала — национального театра со столетней историей, настолько значимого для Татарстана, что проект его нового дома был вынесен на международный конкурс. Победу в нем одержал консорциум во главе с московским бюро Wowhause, проектирование и строительство заняло около трех лет, и вот сейчас в здание, впечатляющее своими масштабами и эффектными архитектурными решениями, вошли первые гости.

«Новое здание осмотрели вместе с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным, раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым, представителями региональных органов власти, — рассказала Ольга Любимова подписчикам своего телеграм-канала. — Очень рада, что на карте нашей огромной страны появилось такое уникальное пространство».

Выступая на итоговой коллегии Минкультуры Татарстана, проходившей в Большом зале нового театра, московские гости выразили свое восхищение красотой здания. Владимир Машков назвал его открытие «событием российского масштаба» и объявил, что следующая церемония вручения «Золотых масок» пройдет именно здесь, а Ольга Любимова сравнила театр с драгоценным ювелирным изделием. Образ точный: декорируя стены, художница Наиля Кумысникова использовала мотивы традиционных татарских женских украшений.

Надежный партнер

Также на коллегии Ольга Любимова поблагодарила руководство региона за выполнение задач нацпроекта «Культура»: по итогам 2024 года все поставленные задачи и целевые показатели в республике выполнены на 100 процентов. Именно такие результаты помогают добиваться в правительстве полного финансирования культурной сферы.

«Татарстан — надежный партнер, всегда принимающий участие в инновационных федеральных проектах в качестве пилотного региона», — подчеркнула министр. Среди проектов, опробованных в Татарстане, и программа детского туризма «Моя Россия» — регион включился в ее реализацию с самого первого года.

О том, что культура в Татарстане — в числе приоритетов, свидетельствуют цифры и факты: республика на первом месте по количеству клубных и инклюзивных институций, на втором — по количеству досуговых учреждений. Казань в прошлом году стала библиотечной столицей России, а международные музыкальные и театральные форумы, которые проводятся в Татарстане, известны не только в стране, но и за ее пределами. Оперный фестиваль имени Федора Шаляпина, один из старейших в стране; фестивали классического балета имени Рудольфа Нуриева и современной музыки имени Софии Губайдуллиной, фестиваль «Белая сирень» имени Сергея Рахманинова, — каждый из них является центром притяжения для ценителей искусства.

Татарстан входит в тройку лидеров и в выполнении программы «Пушкинская карта» — этот проект, стартовавший три года назад, стал исключительным по своей популярности и с 2025 года войдет в нацпроект «Семья» как инструмент реализации государственной политики в области культуры.

Новые горизонты

Минувший 2024 год стал завершающим годом нацпроекта «Культура» — на совещании Координационного совета федерального Министерства культуры, которое Ольга Любимова провела здесь же, в Казани, были подведены его предварительные итоги. В числе значимых показателей — 3 тысячи созданных, капитально отремонтированных или реконструированных объектов, 10 тысяч поддержанных творческих инициатив, 200 тысяч специалистов отрасли, которым удалось повысить свою квалификацию, и 450 тысяч школьников, ставших участниками культурно-просветительских программ.

Новые направления деятельности Минкультуры РФ лежат в русле трех национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Эффективная и конкурентная экономика». Некоторые из них являются продолжением тех мероприятий, которые осуществлялись в предыдущие годы и были востребованы регионами. То есть будет продолжаться ремонт, реконструкция и переоснащение театров, детских школ искусств, домов культуры и музеев, будут создаваться модельные библиотеки и виртуальные концертные залы. К этой ставшей уже привычной работе добавилась новая — ремонт и оснащение филармоний, строительство детских школ искусств и ремонт библиотек.

«К 2030 году в России будут отремонтированы и оснащены все 89 филармоний. На программу предусмотрено 6 млрд рублей. В этом году мы уже сделаем первые 12 объектов», — пообещала Ольга Любимова.

Еще одно новое мероприятие — создание детских культурно-просветительских центров на базе музеев, библиотек и домов культуры. На эту задачу из федерального бюджета выделено 5,8 млрд рублей. Начиная с 2026 года планируется открывать не менее 220 детских центров ежегодно. По предварительным расчетам, стоимость одного такого центра составит около 4 млн рублей.

На совещании обсуждался и запуск программы «Земский работник культуры», которая начала действовать с 1 января 2025 года. Программа (ее курирует статс-секретарь — замминистра культуры Жанна Алексеева) предполагает поддержку работников культуры, готовых занять вакантные места в малых городах и селах. Предполагается, что уже в нынешнем году не меньше 1100 специалистов обретут новую работу. Тем из них, кто переедет в населенные пункты, расположенные на Дальнем Востоке, в Новороссии и Донбассе, будет выплачено 2 миллиона рублей, перебравшимся в другие регионы — 1 миллион. Регионы при желании могут добавить к этому стандарту дополнительные преференции: например, предложить кандидату на пустующую должность жилье на время работы или компенсировать ему стоимость аренды. А вот временные рамки едины для всех: к 1 марта каждый регион должен утвердить в Министерстве культуры список вакансий, с 15 апреля по 15 июля будут принимать документы у соискателей, 16 июля начнет работу конкурсная комиссия, к 1 сентября победители конкурса должны подписать договор с культурной организацией, к 1 ноября — получить положенную выплату. Немаловажно, что НДФЛ она не облагается.

Фото: Министерство культуры РФ