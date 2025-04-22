«Надо смиренно проходить через все испытания»: ушел из жизни Зураб Церетели

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Прощание с художником, президентом РАХ пройдет завтра, 23 апреля, с 12:00 до позднего вечера в верхнем Храме Христа Спасителя.

Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни сегодня ночью в кругу семьи. Художник, скульптор, президент Российской академии художеств — талант его был многогранен, а масштаб личности еще предстоит оценить. Он работал ярко, много, с размахом, и порой его произведения вызывали жаркие споры: например, у скульптуры Петра I (оригинальное название — «В ознаменование 300-летия российского флота»), установленной на Москве-реке, нашлись не только сторонники, но и противники. Однако нападки — в том числе откровенно несправедливые — не ожесточили художника, и те, кому довелось общаться с ним, отмечали его удивительную «незвездность». Он постоянно работал: делал наброски во время заседаний РАХ, писал натюрморты прямо во время интервью, регулярно проводил мастер-классы для детей. Он искренне любил искусство: оно не успело надоесть ему, несмотря на десятилетия, проведенные за мольбертом и в литейном цехе. Теперь, когда его жизненный путь завершился, сделанное им предстоит оценить вновь. Все знают его монументальные творения вроде фонтанного комплекса на Манежной площади или памятника жертвам теракта 11 сентября «Слезы скорби», подаренного США. Но в тени этих громких проектов оказались и другие — небольшие жемчужины его творчества. Например, удивительные автобусные остановки, которыми до сих пор любуются туристы, колесящие по Абхазии. Церетели превратил утилитарные объекты в произведения искусства: бетонные постройки необычной формы — напоминающие то ракушку, то осьминога — были затейливо украшены цветной мозаикой.

Будущий художник появился на свет в Тбилиси — тогда еще Тифлисе — в 1934 году. Профессию выбрал благодаря дяде-художнику, красивому и спортивному. Мастер рассказывал «Культуре»: «Когда он (дядя. — «Культура») шел по улице, женщины останавливались и смотрели вслед. А ведь это Тбилиси: здесь женщины никогда не оглядывались на мужчин… И я мечтал: стану живописцем, буду таким же красивым. Но не получилось (смеется). Дядя подарил мольберт и кисти — ​до сих пор их храню. Вообще, он сыграл большую роль в моей жизни. Много работал на природе, брал меня с собой. Это очень важно для становления художника». В 1958 году Церетели окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. В разговоре с «Культурой» Зураб Константинович вспоминал: «Для нас, грузин, в определенном смысле стало счастьем, что многие великие художники были сосланы на Кавказ. Сложилась великолепная школа. Моим педагогом, например, был такой выдающийся рисовальщик, как Василий Шухаев».

В 1964-м состоялась судьбоносная для Церетели поездка в Париж, где молодой художник познакомился с легендами — Пабло Пикассо и Марком Шагалом. «Культуре» Зураб Константинович признавался: «Важный перелом в моем сознании произошел после посещения мастерской Пикассо во Франции. Советских художников учили: если ты, скажем, живописец, то не должен заниматься ничем, кроме живописи. А там я увидел, что Пикассо работает как скульптор, расписывает фарфор. Вернувшись домой, уже никого не слушал. Именно тогда и сделал первые эмали».

В 1967 году Церетели стал главным художником курортов Грузии. Оформлял курортные комплексы в Пицунде, Гаграх, Боржоми, Сухуми. В 73-м создал визитку Адлера — скульптурную группу «Рыбки»: чашу огромного фонтана, заполненную морскими фигурками, украшенными мозаикой. В 1970–1980-е Зураб Константинович был главным художником МИДа и много работал за рубежом: в Бразилии, Японии, США, Португалии. Кроме того, он стал главным художником XXII летних Олимпийских игр в Москве — в частности, оформлял гостиницы: например, создал горельеф «Гимн человеку», украсивший фасад концертного зала гостиничного комплекса «Измайлово».

Второй этап творчества Зураба Церетели начался уже в постсоветское время и был связан с монументальной скульптурой. Он стал автором самого высокого памятника в России — почти 142-метрового «Монумента Победы», установленного на Поклонной горе. Участвовал в восстановлении Храма Христа Спасителя, взорванного большевиками в 1931 году: по задумке Церетели фасад храма украсили бронзовыми, а не мраморными горельефами — для долговечности. Церетели немало сделал для русской культуры и в институциональном плане: в 1997 году он возглавил Российскую академию художеств, которую вел за собой все эти годы. А в 1999-м по его инициативе открылся Московский музей современного искусства, ставший одной из первых российских государственных институций, посвященных contemporary art.

Мастер никогда не забывал и о родной Грузии: в 2012-м в Тбилиси открылся Музей современного искусства. Площадь Свободы в центре города сегодня украшает созданный им 35-метровый монумент — статуя святого Георгия. А над Тбилисским морем — огромным водохранилищем — возвышается мемориальный комплекс «Летопись Грузии»: шестнадцать величественных колонн. И, конечно, им было создано множество проектов для Европы и Америки: от композиции «Рождение Нового Человека» в Севилье и 126-метровой статуи Колумба в Пуэрто-Рико, установленных в рамках проекта «Как Европа нашла Америку», до памятников Льву Толстому, Юрию Гагарину и папе римскому Иоанну Павлу II.

Сделавший так много, живший полнокровной жизнью, Зураб Церетели признавался: «Я верующий человек, поэтому считаю: на все воля Божия. Надо смиренно проходить через все испытания». Теперь же земные дела завершены, и мастер отправляется в свой последний путь. После Москвы панихиды пройдут в Тбилиси — 24 и 25 апреля. Художник будет похоронен в Дидубском пантеоне писателей и общественных деятелей рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН "Москва".