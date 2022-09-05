Никита Михалков: «Мне интересно воспитывать тех, кто придет в труппу ныне строящегося Центра театра и кино»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В последние два дня августа состоялся восьмой набор в актерскую мастерскую Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. После испытаний абитуриентов ректор ответил на вопросы прессы.

По оценке мастера, уровень поступавших в этом году оказался выше, чем в предыдущем. В самом деле, соперничество было острым — достаточно отметить, что очный конкурс прошли лишь две претендентки, допущенные на экзамен по итогам региональных прослушиваний в Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

— Мы получили более пятисот заявок из сорока трех городов России, из Молдавии и Украины, — подвел черту Михалков, — пять человек было принято на продюсерский, пять — на режиссерский и шестнадцать на актерский факультет. Отбор был очень серьезный, и, Бог даст, он подтвердится. Все слушатели получат информацию, которой не получат за всю жизнь, — массу мастер-классов, кинопросмотров, спектаклей, репетиций, бесплатное образование и проживание, но в финале на сцену выйдет лишь тот, кто воспримет наш метод.

— Ваша программа называется «Актерское искусство в современных условиях»…

— Когда мы говорим об этом, мы имеем в виду проблему, связанную с режиссурой, наша задача — вооружить наших слушателей, если режиссер не сможет им помочь. В нашей Академии мы занимаемся детальным рассмотрением всех методов и механизмов актерского мастерства.

— Зачем ребятам высшее актерское образование — очевидно, а зачем на протяжении стольких лет Академия нужна лично вам?

— Считаю своим долгом помочь тем, кто нуждается в помощи. Мы идем несколько дальше Станиславского — это гениальная система, но ее можно сравнить с ПТУ, а мы приближаемся к Михаилу Чехову, Питеру Бруку, даем не просто высшее образование, а расширенный кругозор. Признаюсь, мне интересно воспитывать тех, кто придет в труппу ныне строящегося Центра театра и кино.

— Что нужно, чтобы поступить к вам, кроме высшего профильного образования?

— Мастерство и талант, конечно, основополагающие вещи, но мы внимательно смотрим на то, что проявляется между чтением стихов, прозы и басни — на то, как человек себя ощущает. Тут очень важна самоирония, желание измениться, чтобы понравиться экзаменующим, но, поверьте, талантливого человека видно сразу и дело тут не в умении раскрыться здесь и сейчас. Порой мы отказываемся от талантливых ребят, потому что у нас очень серьезный отбор, Академия — это топ, в ней не все могут раскрыться, но под каждым выпускником мы ставим свою подпись.

— Помогает ли Академия выпускникам с трудоустройством?

— Академия уже заработала некое имя, к нам относятся с интересом и уважением, у ее выпускников есть больше шансов поступить в театры.

— Хотелось бы услышать ваше мнение о Горбачеве…

— Это трагическая судьба — от невероятной всенародной, всемирной любви к унизительному прозрению. Ключевая проблема — масштаб мышления, несоразмерность менталитета человека, руководящего краем, и человека, руководящего страной. Все-таки есть разница между вождением «жигулей», «мерседеса» и грузовика с пятью прицепами…

— То есть дело в личной некомпетентности?

— Думаю, имела место эйфория от того, как его встретили мир и страна. Мы разоружались и доверяли на слово, что НАТО не приблизится к нам, не подписали ни одной бумаги по этому поводу, а сегодня расхлебываем последствия.

Фотографии: www.academynsm.ru