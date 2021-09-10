Глава Киностудии им. Максима Горького Юлиана Слащева: «Здесь будет создаваться будущее российского кино»

Елена СЕРДЕЧНОВА

На открытии в сентябре кинокластера для детей и подростков генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева рассказала о сотрудничестве с Минкультом России, планах войти в первую десятку медиакомпаний и создать уникальную киносреду для детей.

— Юлиана Юрьевна, насколько распространена практика создания кружков для детей при киностудиях? Или ваш детский кинокластер является уникальной историей?

— Существует множество предложений для детей и подростков, которые связаны с кино и обещают интересный досуг, новые знания и практические навыки. Мы знаем о различных курсах при независимых коммерческих киношколах и телеканалах. Иногда, хотя и редко, детские центры открываются при киностудиях. Например, свой детский центр и курсы анимации, причем не только в Москве, но и в Подмосковье и Татарстане, есть у киностудии «Союзмультфильм». У всех киношкол и курсов свои особенности. Наш кинокластер уникален тем, что создан на базе первой в мире киностудии, которая 85 лет назад начала целенаправленно выпускать детское, подростковое и семейное кино. Это старейшая киностудия Москвы, тут работали легендарные режиссеры, создавались фильмы, ставшие классикой. Здесь ребята смогут не только получить практические навыки, но и глубоко погрузиться в историю и культуру. Вместе с тем Киностудия им. М. Горького сейчас активно развивается, снимает новые игровые, документальные и научно-популярные фильмы, организует мероприятия, фестивали и конкурсы, а также питчинги и отбор заявок для молодых авторов. Кинокластер очень скоро станет местом притяжения для креативной молодежи, здесь также появится технопарк. Это будет плодородная среда, живое сообщество, вместе с которым можно заниматься творчеством и профессионально расти, строить карьеру и будущее нового российского кино.

— Какой вы видите киностудию через пять лет?

— Как я уже сказала, это будет современный кинокластер и технопарк, с хорошо оснащенными павильонами для съемок, совершенно новыми помещениями для производства контента и постпродакшна. Мы собираемся полностью отремонтировать все здания, расширить площади, отремонтировать широкоформатный зал и сделать из него актуальное пространство для кинопремьер и презентаций. При этом через пять лет продюсерский центр Киностудии им. М. Горького будет выпускать ежегодно около пяти игровых фильмов, до 15 документальных фильмов и 3–4 новых научно-популярных цикла на самые разные темы, преимущественно для молодежной и детско-семейной аудитории. Мы рассчитываем стать лидером в стране по производству документального и научно-популярного кино, одним из лучших производственных комплексов и войти в первую десятку медиакомпаний по общему объему производства кино и цифрового контента.

— Нет ли «захватнических» планов и в других регионах создавать подобные кинокластеры для детей?

— Конечно, мы стремимся развивать всесторонние отношения с регионами России. Киностудия уже сотрудничает с министерством культуры Пермского края в направлении совместного производства документальных фильмов и проведения кинофестивалей. В этом году мы также подписали соглашение о сотрудничестве с министерством культуры Московской области. В его рамках начали подготовку масштабного фестиваля, который запланирован на следующее лето. А уже к концу этого года на основе опыта кинокластера в историческом здании Киностудии им. М. Горького могут стартовать занятия и мастер-классы для детей и подростков по истории кино и основам кинопроизводства в Звенигороде. Впоследствии наши киношколы появятся в разных городах и районах Подмосковья.

— Юлиана Юрьевна, кинокластер открывала министр культуры Ольга Любимова. Киностудия имени М. Горького тесно общается с Минкультом? Есть общие проекты с ведомством?

— Действительно, как одна из старейших и крупнейших киностудий страны с государственным участием Киностудия им. М. Горького постоянно и очень тесно взаимодействует с Министерством культуры России. Ведомство не только поддерживает производство новых фильмов, но и наши культурные проекты, которые позволяют жить традициям отечественной кинематографии, популяризировать золотую коллекцию классических картин. Помогает Минкульт и в создании фестивалей и конкурсов, развивающих современную киноиндустрию и киносообщество.

— А в создании фильмов помогает?





— Новые игровые фильмы киностудии, вышедшие в прошлом году, созданы при поддержке Министерства культуры. Это и романтическая комедия «Любовь без размера» совместно с компанией «Новые люди», и подростковые драмы «Светлячок» и «Я свободен». Сегодня в производстве еще три игровых фильма при поддержке ведомства: семейная комедия Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!» совместно с компанией «Окапи продакшн». В ней играют Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Максим Лагашкин. В Тверской области начались съемки подросткового хоррора «Кукольник» — первого фильма, полностью созданного новой командой продюсеров. Готовим мы при поддержке Минкульта и семейную новогоднюю комедию «Дядя из Чикаго».

— Как обстоят дела с документальным кино?





— Большинство наших документальных фильмов также производятся при поддержке министерства. В том числе победитель фестиваля «Человек, познающий мир» и участник множества международных фестивалей в США, Великобритании, Австралии — фильм о жизни современных кавказских женщин «Горянки». А также обладатель приза за лучший документальный фильм на фестивале «Окно в Европу» — фильм о выдающемся микрохирурге из Красноярска «Верните мои руки». В ежегодном формате мы проводим вместе индустриальную конференцию по цифровизации киноотрасли, фестиваль музыки в кино Soundtrack и Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Последнее мероприятие в декабре пройдет в Санкт-Петербурге уже в шестнадцатый раз и будет посвящено теме космоса в честь 60-летия полета Юрия Гагарина. Председателем Попечительского совета фестиваля в Год науки и технологий стал известный ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

— Безусловно, все это взаимосвязано. Киностудия им. М. Горького является акционерным обществом, все акции которого принадлежат государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В совет директоров входят должностные лица из Росимущества и Министерства культуры. И хотя стратегия была разработана руководством и утверждена советом директоров на основе имеющихся ресурсов и собственных задач киностудии, она отвечает духу и целям нацпроекта «Культура». Напомню, что он реализуется с 1 января 2019 года в соответствии с приказом президента России Владимира Путина под руководством министра культуры Ольги Любимовой. Мы начали ремонт на киностудии пока за счет собственных средств, но в соответствии с положениями нацпроекта. Уже завершен капитальный ремонт фасада с элементами реставрации колонн, полностью отремонтирована входная группа и часть помещений в главном историческом здании. Скоро заработает в полную силу кинокластер для детей и подростков, он будет включать в себя детско-семейный досуговый центр, киношколу для подростков и современный мультимедийный музей истории кино.

— Речь идет о капитальном ремонте всей студии?

— Да, капитальный ремонт продолжится на всей территории киностудии при поддержке Минкультуры России. Сейчас Минкульт помог нам организовать интереснейшую выставку «Время и Вещи. Исторический костюм в кино». Прийти на нее может любой желающий, есть у нас и виртуальный тур на официальном сайте. Несколько крупных мероприятий посвящены популяризации золотой коллекции фильмов. И все это отвечает целям нацпроекта в отношении культурно-просветительских программ. Кроме того, мы стремимся поддерживать творческую молодежь с помощью различных конкурсов. Например, сейчас идет всероссийский отбор на проводимый при поддержке Минкультуры России фестиваль музыки в кино Soundtrack, в нем может принять участие любой желающий, выложив в Instagram свою версию детской песни из наших фильмов.

Фото: Андрей Никеричев, Денис Гришкин / АГН «Москва».