Волошин в Красноярске: старейший литературный фестиваль приехал в Сибирь

Ольга ЗАЙЦЕВА, Красноярский край
26.09.2025
В Красноярском крае состоялся Международный Волошинский литературный фестиваль и вручены награды одноименного конкурса. Фестиваль, базирующийся в Коктебеле, месте силы Волошина, последние годы путешествует по стране, охватывая литературными мероприятиями разные ее уголки.
XXIII Международный литературный фестиваль имени М.А. Волошина прошел в Красноярске и Красноярском крае, захватив Минусинск, Шушенское и село Овсянка, — точки, где побывали и выступили его участники — с 13 по 21 сентября. Фестиваль был организован фондом «Волошинский сентябрь» и краевым (Красноярским) Домом искусств и прошел при поддержке Министерства цифрового развития РФ и министерства культуры Красноярского края.
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, открывавший форум в величественном здании Государственной универсальной научной краевой библиотеки, порадовался, что такой известный проект — один из крупнейших фестивалей страны, объединяющий ярких представителей литературного мира, — реализовался на Сибирской земле, и пожелал Волошинскому продуктивной работы.
Изначально появление фестиваля связано с Домом-музеем М.А. Волошина в Коктебеле, до пандемии форум базировался в Крыму, где проводился в Ялте, Феодосии, Керчи, Севастополе. Сейчас он по-прежнему является частью Научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь», который проходит в Коктебеле в первые недели осени. Фестиваль начал путешествовать по стране за пределами Крыма в 2022 году. С тех пор он побывал в Татарстане, Калининградской области, Дагестане, в каждом регионе выступая в нескольких городах, и вот теперь добрался до Сибири.
В этом году на форум из разных городов России в Сибирь съехались около пятидесяти поэтов и прозаиков, от именитых до начинающих. Последних было много среди финалистов и победителей Литературного Волошинского конкурса. Этот конкурс — один из самых престижных (если не самый престижный) в стране. Для писателя он может стать впечатляющим стартом или значимым этапом на литературном пути.
Выступая на открытии фестиваля 15 сентября, председатель жюри конкурса по прозе, глава Союза российских писателей Светлана Василенко заметила: «На первые Волошинские конкурсы присылали тексты авторы, которые теперь уже стали заметными фигурами современного литературного процесса». И действительно, среди финалистов и лауреатов разных лет — многие известные писатели, чьи имена на слуху. Среди них Александр Мелихов, Александр Иличевский, Ольга Сульчинская, Саша Николаенко, Анна Лужбина, Арина Обух, Светлана Волкова, Илья Одегов, Варвара Заборцева, Ксения Август, Анна Долгарева (кстати, участница нынешнего фестиваля в Красноярске).
В день открытия фестиваля объявили лауреатов Международного Волошинского литературного конкурса в четырех номинациях: двух поэтических и двух прозаических. В этом году жюри под председательством поэта, главного редактора издательства «ОГИ» Максима Амелина признало лучшими поэтов Кристину Кармалиту из Новосибирска с подборкой стихотворений о Сибири (ее стихи опубликуют в альманахе «Енисей», поддержавшем эту номинацию) и Василия Нацентова из Воронежа с рукописью поэтической книги, которая будет издана «Русским Гулливером». В длинной прозаической номинации (номинация журнала «Дружба народов», до 20 тысяч знаков) победила Дарья Селюкова из Белгорода с рассказом «Ночная лига пинг-понга», а в короткой (рассказ не больше 3,5 тысячи знаков, номинация журнала «Пролиткульт») — Илья Криштул из Москвы с миниатюрой «О нелюбви».
Дипломантами конкурса, которых в каждой номинации по 3–5 человек (считается, раз лауреат один, то каждый из дипломантов завоевал второе место), стали поэты и прозаики из Владивостока, Ижевска, Нижнего Новгорода, Тамбова, Волгограда, Курска, Мурманска, Москвы и Московской области, Орла, Краснодара и, конечно, Красноярска. Красноярцев среди дипломантов трое (больше разве что москвичей). Этот впечатляющий показатель не должен удивлять. Не только потому, что красноярская земля богата литературными традициями и талантами. Красноярск всегда был активным участником Волошинского. Как рассказал организатор фестиваля, поэт Андрей Коровин, много лет подряд на форум каждый год приезжают сибиряки, среди которых, например, один из организаторов нынешнего фестиваля со стороны Красноярского края — руководитель регионального представительства Союза российских писателей, член Молодежного совета культуры Красноярского края, поэт Екатерина Малиновская, которая впервые приехала на Волошинский в Коктебель еще в 2017 году.
Кристина Кармалита и Андрей Коровин. Фото: Марианна Власова
Приехали в Красноярск на фестиваль и урожденные сибиряки, а ныне — известные московские писатели: родившийся в Новосибирске поэт Вячеслав Куприянов и красноярец, прозаик Евгений Попов. У обоих были литературные вечера, собиравшие полный залы зрителей. Были и гости более далекие, например, писатель, литературный критик Евгений Абдулаев (стихи и прозу он пишет под псевдонимом Сухбат Афлатуни) из Ташкента и литературовед, профессор Казанского федерального университета Артем Скворцов. В рамках фестиваля прошло более десяти творческих вечеров — Максима Амелина, членов поэтического жюри, поэтов Анны Гедымин и Геннадия Калашникова, много лет живущей в Китае переводчика и поэта Ирины Чудновой, прозаика и сценариста Светланы Василенко, поэтов и лауреатов первых лет Волошинского конкурса Элины Суховой и Светланы Михеевой и других.
Стал уже постоянным гостем фестиваля поэт, переводчик русской поэзии на португальский, бразилец Астьер Базилио («Культура» делала с ним интервью
в конце прошлого года). Он работает над антологией русской поэзии и недавно отметил необычный юбилей: им переведены на португальский стихи 100 российских поэтов. За годы жизни в Москве он уже стал настолько русским, что пишет стихи на нашем языке. На открытии фестиваля Астьер сказал, что если благодаря Волошинскому фестивалю Максимилиан Волошин приехал в Сибирь, то сам Астьер чувствует себя водителем, который привез поэта в Бразилию: «Сам Волошин в Бразилии не был, но теперь там есть его стихи. Я — за рулем, и Волошин едет со мной!»
За неделю с небольшим участники Волошинского, кроме Красноярска, побывали на родине Виктора Астафьева в селе Овсянка, проехались по степям Хакасии по пути в Минусинск и Шушенское. Везде участники фестиваля читали много стихов и немного прозы: в красноярском Доме искусств и Галерее сибирского искусства «В центре Мира», в национальном парке «Столбы» у подножья скалы «Перья», на живописном берегу Енисея (в Овсянке), в Колледже культуры и искусства для студентов (в Минусинске), для читателей библиотеки имени Крупской (в Шушенском). А на вечере закрытия фестиваля волошинцы уже читали стихи, посвященные Красноярскому краю и Енисею, написанные за дни поездки.
Куда поедет Волошинский фестиваль в следующем году, пока не решено, но организаторы — Андрей Коровин и Нина Дунаева — на закрытии форума признались, что есть идея двигаться в сторону Байкала. В любом случае совершенно точно — путешествие литературного форума продолжится.
Результаты Международного литературного Волошинского конкурса – 2025:
Рукопись неопубликованной поэтической книги (номинация издательского проекта «Русский Гулливер» и Центра современной литературы)
Лауреат — Василий Нацентов (Воронеж), «Хорольская балка». Дипломанты: Мария Агеева (Нижний Новгород), Мария Затонская (Саров Нижегородской обл.), Мария Знобищева (Тамбов), Ирина Кадочникова (Ижевск), Кристина Кармалита (Новосибирск), Марина Марьяшина (Москва).
Стихи о Сибири (номинация журнала «Енисей»)
Лауреат — Кристина Кармалита (Новосибирск). Дипломанты: Павел Великжанин (Волгоград), Антон Зоркальцев (Новосибирск), Елена Чайка (Елена Киселева, Владивосток), Ольга Лапаух (Красноярск), Родион Мариничев (Люберцы, МО).
Малая художественная проза (неопубликованный рассказ, номинация журнала «Дружба народов»)
Лауреат — Дарья Селюкова (Белгород), «Ночная лига пинг-понга». Дипломанты: Роман Воликов (Мурманск), Александра Кравченко (Курск), Елена Черникова (Москва), Андрей Шатохин (Орел).
Неопубликованный короткий рассказ (миниатюра, номинация электронного литературного журнала «Пролиткульт»)
Лауреат — Илья Криштул (Москва), «О нелюбви». Дипломанты: Ирина Алымова (Москва, Зеленоград), Татьяна Панова (Красноярск), Мария Рубцова (Реутов, МО), Эллина Савченко (Краснодар), Екатерина Сергеева (Красноярск).
Фотографии: Марианна Власова