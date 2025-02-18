Человек яркого таланта и огромного обаяния»: выставка «Быть Качаловым» в МХТ

Наталья КРОЛ

Министр культуры Ольга Любимова посетила выставку, посвященную 150-летию народного артиста СССР.

Экспозиция, которая продлится до 16 марта, представлена в музее Московского художественного театра имени Чехова. Сам театр был основан в 1898 году, а Василий Качалов пришел в труппу МХТ в 1900 году, то есть на заре становления театра. Поступление было непростым. Прослушавший актера Станиславский выразил неудовольствие приобретенными актером в провинциальных театрах навыками, их сложно было скрыть. Но талант был очевиден, и вскоре он проявил себя в полной мере. В театре ставилась «Снегурочка» Островского, и образ Берендея не давался никому. Режиссер был в отчаянии и дал попробовать себя в ней только что пришедшему новичку. И – о чудо! – с первых же реплик Станиславский понял, что Берендей найден!

С тех пор попаданием в десятку стала каждая роль актера. В экспозиции есть фотостенд, рассказывающий о 13 главных ролях, которые исполнил Качалов. Они очень разные. Это принц-философ Гамлет и чудаковатый Епиходов из пьесы А.Чехова «Вишневый сад», искатель истины Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых» и царь Николай I в драме "Николай Первый и декабристы", другие образы и роли.

Почувствовать талант актера, а это не только внешнее перевоплощение, но также мимика, голос, речь – в открывшемся зале в полной мере можно с помощью современных гаджетов. Запись сохранила спектакль Горького «На дне». В Бароне, исполненном Качаловым, сложно найти черты самого актера— перевоплощение абсолютное! Он смешно шепелявит и картавит, излагая свои взгляды на жизнь. Такой же разный Качалов и на рисунках и карикатурах своих друзей, запечатлевших его в разные годы жизни. Да и фотографии представляют Качалова постоянно меняющимся. Внешняя статусность, фактурность уживалась в нем с умением преображаться и исполнять самые непохожие друг на друга роли. Хотя любимыми, как прозвучало на открытии, были чеховские – за простоту и ясность. Надо сказать, что и классик отмечал талант молодого актера, написав в одном из писем по поводу замены актеров следующее: «Отсутствие Мейерхольда незаметно. В «Трех сестрах» он заменен Качаловым, который играет чудесно», — писал Антон Чехов Леопольду Сулержицкому.

Не боялся Качалов и экспериментов. «Русская сцена еще не знала такого сатирического Глумова. Качалов в этой роли показал себя с новой стороны. И потому неудивительно, что Глумов был понят не сразу. И вызвал резкие нарекания». На это замечание критика А.Таланова по поводу персонажа пьесы Островского, Качалов отреагировал так: «Зачем были бы актеры, если бы они только повторяли автора»? В экспозиции представлены костюмы мастера, театральный реквизит спектаклей, в которых он был занят, есть оригиналы его писем к Борису Пастернаку, актрисе Марии Лилиной и сооснователю театра Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко.

Посещение выставки в день ее открытия министром культуры Ольгой Любимовой — не только дань профессионального уважения к прославленной российской сцене, Московскому Художественному театру и великому актеру. С главным героем экспозиции Василием Качаловым Ольгу Борисовну связывают прямые родственные узы. Она — правнучка актера, и не скрывала на церемонии открытия приятного волнения, и, приветствуя собравшихся, поблагодарила дирекцию театра за преданность традициям великих театральных мастеров. «Сегодняшнее событие я воспринимаю с особым трепетом, потому что Василий Иванович был частью нашей семьи, мы всегда жили и живем в тени его огромной славы, в его доме, среди его предметов мебели, личных вещей, в кругу воспоминаний о нем… Благодаря вот таким круглым датам, в сегодняшний день его 150-летия мы радуемся, что Московский Художественный театр не потерял того, что было ценно для его основателей. Они очень весело, в спорах создавали свои театральные проекты. И мне кажется, наша общая большая задача – от министра культуры до обычного студента – их всех сейчас не подводить, ценить созданное ими».

В церемонии открытия приняли участие студенты четвертого курса театрального Колледжа имени Л.А.Филатова. Небольшой театральный эскиз в жанре «Ожившее интервью» было посвящено, наверное, самому сложному, что существует в артистической профессии – выбору пути, утверждению себя как актера, ответу на вопрос «быть или не быть». Юмор, комические ситуации, в том числе и в общении с великими драматургами – все это легло в отдельную культуру отечественного искусства – театральных капустников. Современные студенты прекрасно передали дух творческого поиска и энергии отцов-основателей театра, к числу которых можно отнести и самого Василия Ивановича Качалова.

Художественный руководитель-директор МХТ Константин Хабенский по завершении театрального приветствия отметил то ценное качество, которое отличало великого актера – огромное обаяние (о том же в своем письме актеру когда-то сообщал и Станиславский): «Все любые таланты, которые добавляются к обаянию – это дело ремесла. А вот обаяние невозможно придумать, искусственно наложить на себя. Театр, который создавали эти люди – это был живой театр, тот, который слышит современную жизнь и зрителей и пытается вести с ними диалог. Конечно, современная труппа нашего театра не состоит из одних Качаловых. Но в их числе очень много обаятельных людей!»

Фотографии: Василий Кузьмиченок \ АГН Москва.