В Туле открылась выставка «Красавицы. Диалог» художницы Люси Вороновой
05.03.2020
Экспозиция будет работать в Выставочном зале до 29 марта, пишут «Новости Тулы».
Московская художница представила на выставке 33 портрета с натуры, и каждый из них – женская история, наполненная разными чувствами, сообщается в публикации.
Все картины выполнены в «наивном стиле», главной целью которого является передача эмоций. Полотна написаны в 2007–2010 годах.
В том варианте, в котором выставка организована в тульском Выставочном зале, картины представлены впервые. Одну из них Тульский музей изобразительных искусств получил на свое 100-летие в подарок от их владельца, коллекционера Александра Воронина.
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