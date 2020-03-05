В Туле открылась выставка «Красавицы. Диалог» художницы Люси Вороновой

05.03.2020

Экспозиция будет работать в Выставочном зале до 29 марта, пишут «Новости Тулы».

Московская художница представила на выставке 33 портрета с натуры, и каждый из них – женская история, наполненная разными чувствами, сообщается в публикации.

Все картины выполнены в «наивном стиле», главной целью которого является передача эмоций. Полотна написаны в 2007–2010 годах.

В том варианте, в котором выставка организована в тульском Выставочном зале, картины представлены впервые. Одну из них Тульский музей изобразительных искусств получил на свое 100-летие в подарок от их владельца, коллекционера Александра Воронина.