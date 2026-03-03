ГИТИС проведет мастер-классы и даст совместный концерт с артистами Кот-д’Ивуара

С 4 по 7 марта 2026 года в Республике Кот-д’Ивуар пройдет масштабная культурная программа, организованная Российским институтом театрального искусства (ГИТИС), сообщает пресс-служба института.





Центральным событием станет совместный концерт российских и ивуарских исполнителей, который состоится 6 марта на малой сцене Государственного дворца культуры.



В концерте примут участие студенты балетмейстерского факультета ГИТИСа. С ивуарской стороны выступают профессиональные артисты, прошедшие подготовку в рамках предстоящих мастер-классов.





Образовательная часть программы стартует 2 марта на базе Национального центра культуры и искусств (CNAC). Известный российский хореограф, выпускник и педагог ГИТИСа Илья Саушкин проведет для местных танцовщиков серию интенсивов по хореографии. Вместе с ним постановку совместного номера осуществит ивуарский коллега Герман Никоко — признанный хореограф, руководитель творческих коллективов и преподаватель факультета хореографии в Государственном институте культуры (INSAAC).



Для российской делегации принимающая сторона подготовила насыщенную культурную программу. В знак дружбы и обмена опытом CNAC организует для гостей творческую встречу с местным фольклорным коллективом. Кроме того, ивуарские танцоры проведут для делегации ГИТИСа мастер-класс по традиционным африканским танцам.



