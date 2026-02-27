Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в повторный прокат

Оскароносный аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» снова выйдет в российский прокат.



Дистрибьютор «Русский Репортаж» анонсировал повторный релиз легендарной картины студии Ghibli 26 марта.





Зрители смогут увидеть ленту в формате 4К. В кинотеатрах будет показана как дублированная версия от студии «Студийная Банда», так и оригинальная японская звуковая дорожка с русскими субтитрами.









Изображение: кадр видео Работа над «Мальчиком и птицей» заняла у Миядзаки почти десятилетие. Картина получила множество престижных наград, включая премию «Оскар» за Лучший анимационный фильм, а также статуэтки «Золотого глобуса» и BAFTA.



