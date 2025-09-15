Ушел из жизни заслуженный артист России Дмитрий Лагачев

На 57-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер театра и кино Дмитрий Лагачев. Печальную новость сообщила актриса петербургского Театра «Мастерская» Кристина Шаманиди-Бойцова на своей странице «ВКонтакте».





«13 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич. Не подобрать никаких слов... Страшная невосполнимая потеря. Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь», — написала актриса.





Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года, был выпускником ЛГИТМиКа (1993). Его карьера в Театре юного зрителя им. А. А. Брянцева, куда он пришел в 1992 году, насчитывала более 40 ролей. Также он был известен как профессиональный актер дубляжа и с 2013 года занимал пост доцента в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Звание заслуженного артиста России он получил в 2005 году.





Среди его работ в кино — роли в фильме «Гарпастум» и сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы». Его голосом говорят персонажи таких картин, как «Мулан», «Кристофер Робин» и «Тайна Коко».









