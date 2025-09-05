«Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» ждет объединение

Московский театр «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) будут объединены до конца 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на источник.





Сообщается, что объединение намечено на декабрь 2025-го.





Планы по слиянию были озвучены на собрании труппы, которое прошло в пятницу, 5 сентября, на Основной сцене «Ленкома». На встрече присутствовали коллективы обоих театров, а также начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин.





«У двух театров впереди общая творческая, экономическая и юридическая дорога. Путь будет непростой, уже есть определенные сложности. Например, коллективы должны были быть объединены уже к сегодняшнему дню. Но есть различные юридические мелочи, которые пока не дают этого сделать. И тем не менее это произойдет. Здорово, что у Владимира Панкова есть абсолютно четкая стратегия развития», — отметил он.





Художественный руководитель обоих театров Владимир Панков ранее заявлял, что объединение будет полезно для обоих коллективов.





Владимир Панков руководит ЦДР около 10 лет, а в январе 2025 года он возглавил «Ленком», сохранив пост в ЦДР. Именно тогда и встал вопрос о слиянии двух театров.









