В Москве по итогам марафона «Подвиг женщин Победы» открылась выставка

24.04.2025
В Москве открылась выставка по итогам онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы».
Марафон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает
ТАСС.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на открытии выставки, отметила, что на выставке, посвященной женскому подвигу в годы Великой Отечественной войны, представлены истории женщин, мужественно сражавшихся в рядах Красной армии, находившихся в тылу, спасавших раненых в госпиталях, окруживших заботой детей-сирот.
Матвиенко отметила, что основу выставки составили истории женщин — подлинные свидетельства, в том числе фотографии, рассказы, письма, которые предоставили участницы всероссийского онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы».
Сохранение подобного рода исторической правды является большой силой России, отметила глава Совфеда.
Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что для участия в онлайн-марафоне было отправлено более 2,2 тысячи работ из 89 регионов России.