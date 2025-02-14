Открыт новый набор в Школу писателей на крыше небоскреба в Москве

Школа писателей «Пишем на крыше», расположенная на крыше столичного небоскреба — Дома Нирнзее, объявила о начале приема заявок на участие в весенних семинарах. Конкурс начался 4 февраля и продлится до 1 апреля.





Семинары охватывают широкий спектр тем, включая такие как «Критика», «Проза», «Поэзия», «Эссеистика», «Журналистика», «Перевод» (на английском языке), «Современное искусство и литература». Участники смогут выбрать между офлайн-занятиями, которые начнутся 5 апреля в редакции журнала «Вопросы литературы», и онлайн-семинарами в формате Zoom, стартующими 4 апреля.





Занятия проведут опытные мастера, среди которых Дмитрий Воденников, Елена Погорелая, Ольга Новикова, Сергей Беляков, Евгений Абдуллаев, Михаил Визель и Ильмира Болотян.





Проект «Пишем на крыше», организованный в сотрудничестве с Национальным фондом поддержки правообладателей, направлен на повышение уровня писательского мастерства. Учитывая ограниченное количество мест, отбор участников пройдет на конкурсной основе. Авторы лучших работ смогут обучаться бесплатно или получить другие бюджетные предложения в зависимости от оценок мастеров. Информация о категориях станет доступна после получения результатов отбора. Полное расписание семинаров можно найти на официальном сайте школы.









Фото: Предоставлено пресс-службой школы писателей «Пишем на крыше»