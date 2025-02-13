В Москве откроется выставка об истории Академии Глазунова

20 февраля в «Паркинг галерее» парка «Зарядье» в Москве стартует выставка под названием «Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба выставки.





Пространство «Паркинг галереи» станет современным и технологичным фоном для экспозиции, отсылающим к историческому памятнику архитектуры — особняку генерал-поручика Ивана Юшкова на улице Мясницкой. Этот дом приписывают выдающемуся мастеру XVIII века Василию Баженову.





Выставка продемонстрирует два ключевых периода в истории дома Юшкова: время работы Московского училища живописи, ваяния и зодчества, основанного в первой половине XIX века, и период существования Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, возникшей в конце XX века.





Организаторы отметили, что данная выставка является продолжением проекта «Выпуск», который реализует парк «Зарядье». Это уникальная возможность представить молодое поколение художников, работающих в различных жанрах — от исторической живописи и академической школы до концептуальных инсталляций и новых медиа.





Также стало известно, что выставка в «Зарядье» станет второй демонстрацией экспонатов, посвященных истории Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Проект будет работать до 6 апреля 2025 года.









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