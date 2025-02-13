РОСИЗО продлил работу выставки «Дмитрий Жилинский. Личное»

13.02.2025

РОСИЗО продлил работу выставки «Дмитрий Жилинский. Личное»
Выставочный центр РОСИЗО продлил выставку «Дмитрий Жилинский. Личное», посвященную одному из ключевых художников отечественного искусства второй половины XX века.

Выставка организована в залах РОСИЗО и будет доступна до 30 марта 2025 года. Открытие экспозиции в конце осени вызвало большой интерес и привлекло внимание как профессионалов, так и любителей искусства.

Выставка охватывает различные этапы творческого пути Жилинского, показывая эволюцию его стиля. Зрители могут увидеть как ранние работы, такие как лирические портреты его первой жены и учителей, так и переходные произведения, например, «Групповой портрет студентов-скульпторов». Особое место занимают личные работы, такие как «Человек с убитой собакой», «Под старой яблоней» и «Молодая семья». Также представлен триптих «1937» и первая религиозная картина автора — «Dios con nosotros», написанная в 1991 году в Испании.

Экспозиция включает материалы из семейного архива, живопись и графику, собранные из частных коллекций и российских музеев, таких как Третьяковская галерея, Русский музей и музеи Саратова, Самары, Тамбова, Тулы и Архангельска. 