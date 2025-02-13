РОСИЗО продлил работу выставки «Дмитрий Жилинский. Личное»

Выставочный центр РОСИЗО продлил выставку «Дмитрий Жилинский. Личное», посвященную одному из ключевых художников отечественного искусства второй половины XX века.



Выставка организована в залах РОСИЗО и будет доступна до 30 марта 2025 года. Открытие экспозиции в конце осени вызвало большой интерес и привлекло внимание как профессионалов, так и любителей искусства.





Выставка охватывает различные этапы творческого пути Жилинского, показывая эволюцию его стиля. Зрители могут увидеть как ранние работы, такие как лирические портреты его первой жены и учителей, так и переходные произведения, например, «Групповой портрет студентов-скульпторов». Особое место занимают личные работы, такие как «Человек с убитой собакой», «Под старой яблоней» и «Молодая семья». Также представлен триптих «1937» и первая религиозная картина автора — «Dios con nosotros», написанная в 1991 году в Испании.





Экспозиция включает материалы из семейного архива, живопись и графику, собранные из частных коллекций и российских музеев, таких как Третьяковская галерея, Русский музей и музеи Саратова, Самары, Тамбова, Тулы и Архангельска.