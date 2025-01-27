В Москве открылась выставка «Прогулки с Данте и разговоры с Бокаччо».



Выставка открылась в выставочном зале Фонда Андрея Чеглакова. В экспозиции представлены работы итальянского и российского художников Андреа Пинки и Анатолия Чечика.



«Эту выставку мы задумали в 2021 году, когда весь мир отмечал 700-летие со дня смерти Данте. Андреа Пинки сделал тогда серию из 18 работ по „Божественной комедии“. Но, к сожалению, когда выставка уже была практически готова, мы не смогли ее провести в силу обстоятельств. Проект был отложен на неопределенное время. И это большая удача, что выставка все-таки состоялась», — рассказала президент Фонда Андрея Чеглакова Майя Авеличева.



Организаторы сообщили, что источником вдохновения для Андреа Пинки послужила «Божественная комедия» Данте Алигьери, а для Анатолия Чечика — «Декамерон» Джованни Бокаччо. Частью проекта стала инсталляция Петра Перевезенцева, созданная к 700-летию со дня рождения Бокаччо.



Для проекта Пинки четыре композитора написали музыку, которая стала музыкальной инсталляцией экспозиции и ее частью.



Посетители выставки также смогут увидеть подлинные работы Огюста Родена и его ученицы и возлюбленной Камиллы Клодель из частных собраний.





Фото предоставлено организатором