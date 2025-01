Песня The Beatles впервые с 1977 года номинирована на BRIT Awards

Рок-группа The Beatles впервые с 1977 года оказалась в числе номинантов на премию BRIT Awards.



Обнародованный список претендентов свидетельствует, что коллектив номинирован в категории «Песня года» с композицией Now and Then.



Работа над треком заняла 45 лет. Трек вышел в ноябре 2023 года и сразу возглавил британский хит-парад.



Вместе с The Beatles на приз претендуют 14 номинантов. В их числе группа Coldplay с песней Feels Like I’m Falling in Love, Artemas с композицией I Like the Way You Kiss Me, по-певица Дуа Липа (Training Season).



Песню Now and Then Джон Леннон записал в 1978 года. После смерти музыканта вдова Леннона Йоко Оно передала материал Полу Маккартни, однако качество записи оказалось слишком плохим, чтобы ее выпускать. В 2022 году с помощью искусственного интеллекта удалось убрать лишние звуки с записи.









Фото: Pixabay.com