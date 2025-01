На 66-м году жизни скончался британский гитарист Джон Сайкс.





Об уходе музыканта из жизни сообщил официальный сайт гитариста.





«Джон Сайкс был не только выдающимся музыкантом, но и человеком с глубоким внутренним светом, который озарял всех вокруг. Его музыкальный дар и доброта навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в некрологе.





Звезды рока выразили свои соболезнования семье Сайкса, среди них — гитарист Guns N’ Roses Слэш и вокалист Whitesnake Дэвид Ковердейл.





За свою карьеру Джон Сайкс успел поработать в различных музыкальных проектах. В составе Thin Lizzy он участвовал в записи альбома «Thunder and Lightning» (1983). После перехода в Whitesnake в 1984 году он стал автором гитарных партий и текстов для альбомов «Slide It In» и «1987». В 1980–1982 годах Сайкс был гитаристом группы Tygers of Pan Tang, а в 1988–1994 годах возглавлял коллектив Blue Murder. В 1995 году он начал сольную карьеру под псевдонимом Sykes.









