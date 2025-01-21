К 100-летию со дня рождения Ираиды Утретской в Мариинке пройдет показ балета «Бахчисарайский фонтан»

Мариинский театр посвятит балет «Бахчисарайский фонтан» Асафьева 100-летию со дня рождения танцовщицы Ираиды Утретской.





Представление состоится 3 февраля, в день рождения артистки. Главные роли исполнят Мария Ширинкина, Андрей Ермаков и Мария Буланова.





В театре рассказали, что Ираида Утретская, ученица Агриппины Вагановой и Андрея Лопухова, окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу же присоединилась к балетной труппе Кировского (ныне Мариинского) театра. За свою долгую карьеру она создала множество незабываемых образов на этой легендарной сцене.





Утретская стала первой исполнительницей партий в таких балетах, как «Красный мак», «Тарас Бульба» и «Спартак», а также в спектаклях «Тропою грома» и «Испанские миниатюры».





В 1972 году Ираида Утретская завершила свою карьеру на сцене, став репетитором балета в театре, а в 1975 году получила должность педагога-репетитора. За годы своей педагогической деятельности Ираида Утретская воспитала множество талантливых солистов характерного танца, продолжив традиции великой русской балетной школы.









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра